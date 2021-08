Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

Tormenta la ex anche mentre è agli arresti domiciliari. Un trentenne albanese è stato arrestato dagli uomini della squadra volante che hanno dato esecuzione all'ordine emesso dal tribunale di Perugia, perché l'uomo ha reiterato una serie di comportamenti molesti ai danni della ex compagna, una quarantenne italiana.

La donna, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbe subito per diversi anni le aggressioni verbali e fisiche che il partner le riservava sia quando erano ancora legati da una relazione sentimentale, che al termine del rapporto, quando l' albanese avrebbe anche compiuto una serie di danneggiamenti. Quando gli agenti lo sono andati a cercare per portarlo in carcere, poi, l'uomo non era nell'abitazione in cui avrebbe dovuto essere ristretto ai domiciliari.

La polizia ha anche arrestato un uomo sorpreso a rubare in un centro commerciale di Corciano. Con un complice, che ha fatto perdere le tracce, avevano rubato powerbank, auricolari bluetotooth e kit per acconciature di barba. In tutto 160 euro di valore. Refurtiva riconsegnata, ma l'italiano di 52 anni è stato arrestato.

Denunciato, invece, in via Settevalli, un marocchino di 33 anni che, ubriaco e con una birra in mano, inveiva contro una donna e voleva entrare in un palazzo. L'uomo ha perso anche la multa dell'ordinanza anti alcol.