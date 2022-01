Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

TORGIANO Fanno saltare la statua di padre Pio con i petardi. Per questo tre giovani sono stati denunciati e ora dovranno risarcire il danno causato. È accaduto la notte di Capodanno a Fornaci di Torgiano. I tre sono stati rintracciati dai carabinieri grazie alle telecamere dei giardini pubblici dove da alcuni anni la statua era collocata. La statua era ormai divenuta familiare agli anziani che l'estate affollano le panchine dell'area verde. Poco distante si trovano anche gli impianti sportivi dove si allenano i ragazzi. La mattina del primo gennaio è stata trovata a terra scardinata e danneggiata. Difronte a questa visione i frequentatori abituali dei giardini hanno subito chiamato i carabinieri di Torgiano che hanno avviato le indagini in sinergia con la polizia locale. Gli indizi raccolti e la visione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale hanno consentito ai militari di individuare i responsabili dell'atto vandalico. Posti di fronte all'evidenza dei fatti, i tre giovani hanno confessato il gesto dicendosi pentiti e pronti a riparare il danno cagionato. Ora dovranno rispondere della propria condotta difronte al giudice e nel contempo dovranno risarcire il danno economico derivante dal danneggiamento della statua. Come emerge dai dati dell'osservatorio nazionale adolescenza aumenta la noia tra i giovani e aumenta il vandalismo. Sono in aumento i numeri relativi agli atti vandalici messi in atto dagli adolescenti tra i 14 e i 19 anni. Salgono anche le risse, giochi come il knockout, l'uso in maniera impropria un'arma, la distruzione di vetrine e cassonetti, il lancio di oggetti durante le manifestazioni e il dilettarsi picchiando qualcuno. Spesso si tratta di ragazzi abbandonati a loro stessi, con i genitori impegnati a fare altro, ciechi davanti ai disagi dei figli, che cadono dalle nuvole quando si trovano davanti alla realtà. L'atto di vandalismo però non è fine a sé stesso, è un segnale di un disagio latente che non può essere solamente represso. Massimiliano Camilletti