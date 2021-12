Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

LA RASSEGNA

TORGIANO Un Natale ricco quello organizzato nella Città del vino anche grazie alla mostra, inaugurata ieri, Terre di Ottave, una esposizione di ceramica contemporanea aperta nelle sale del Macc, il Museo d'Arte di Torgiano a Palazzo Graziani Baglioni. Il percorso espositivo curato dallo storico dell'arte Lorenzo Fiorucci, ospita le opere del grande ed eclettico artista umbro, Bruno Ceccobelli che apre l'attività di quello che, dopo i restauri seguiti dall'assessore alla cultura Elena Falaschi, potrebbe divenire lo spazio più importante per la promozione delle arti contemporanee in Umbria. A dare il via é infatti Bruno Ceccobelli, artista tuderte, ma artisticamente cresciuto a Roma, attratto dall'esoterismo e dal simbolismo di cui sono ricche le sue opere, a presentare una preziosa mostra di ceramiche a lustro realizzate in collaborazione con il ceramista Attilio Quintili. La mostra prende il nome dagli Ottavi musicali di origine pitagorica, ma letti dall'artista secondo le interpretazioni del mistico maestro di danze sufi Georges Ivanovic Gurdijeff, e presenta alcuni lavori dalla forte intensità cromatica. «Non cede mai alle leziosità della tecnica che rimane subalterna al valore simbolico che conferisce ad ogni sua opera spiega il critico Lorenzo Fiorucci - ma si apre all'indagine di un altrove, di ciò che c'è, ma che non appare come immediatamente visibile allo sguardo comune». «La ricerca di Ceccobelli - chiarisce Fiorucci - travalica la fisica stessa dell'opera navigando in mare aperto, libero dai lacci e lacciuoli materici e tecnici, per approdare in una dimensione Metafisica che trascende dal tangibile, stilistico e materiale». Un'appendice della mostra é allestita nel Museo del Vino ospitato nello stesso Palazzo Graziani Baglioni e offre l'occasione per immergersi in un percorso spirituale e conoscere ulteriormente la ricerca di uno degli artisti più significativi del nostro tempo. Per l'occasione Freemocco edizioni ha edito un elegante catalogo. «Il tutto anticipa l'assessore falaschi - a meno di un mese dall'inaugurazione dell'opera Segnale/Portale Architettura/Natura di Ugo La Pietra che sarà sistemata nel parco delle sculture di Brufa».

Luigi Foglietti