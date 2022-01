Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:02

IL BLITZ

TORGIANO Ubriaco tenta nella notte di rubare il furgone dell'ex datore di lavoro e viene arrestato. Un operaio di 36 anni già circa un mese fa aveva rubato lo stesso furgone ma era stato poco dopo fermato dai carabinieri di Bettona. Stavolta, dopo aver scavalcato la recinzione della casa del titolare dell'impresa a Torgiano, ha tentato di portar via il furgone senza però riuscirci. La frustrazione per il colpo fallito unita all'esuberanza alcolica lo hanno spinto a reclamare a gran voce, sotto casa del proprietario del furgone, il pagamento di somme di denaro per pregressi lavori effettuati e mai pagati. Col risultato di richiamare l'attenzione dei vicini che immediatamente hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno tentato invano di dialogare con l'uomo che invece gli si è scagliato contro minacciandoli e spintonandoli. Ne è nata una colluttazione al termine della quale l'operaio è stato bloccato. Sul posto è intervenuto anche il personale del nucleo operativo e radiomobile di Assisi. Il trentaseienne è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di violazione di domicilio, tentato furto del furgone, nonché minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Al termine di una perquisizione domiciliare effettuata a Marsciano i carabinieri di Bettona hanno anche denunciato un uomo e una donna per detenzione abusiva di arma da sparo. Nella loro casa è stato trovato un fucile da caccia mai dichiarato e di cui non avevano alcun titolo abilitativo.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA