Lunedì 15 Novembre 2021, 05:04

TORGIANO

Dopo 481 anni, la Guerra del Sale, che nel 1540 vide le soldataglie di papa Paolo III prevalere su Perugia dopo la battaglia di Torgiano, nella rievocazione storica ha visto prevalere la borgata di Brufa. La perfetta ricostruzione curata dal giullare Gianluca Foresi ha sostituito il ferro delle armi con le ottave ad endecasillabi della poesia epica. Secondo il giudizio della giuria chiamata a decidere sulla validità delle rime ariostesche, sulla rispondenza dell'argomentazione storica, ha superato, nell'ordine, le altre borgate concorrenti di Pontenuovo, del centro storico di Torgiano e di Rosciano. La giuria, che era composta dal sindaco Eridano Liberti, dalla presidente dell'associazione Guerra del Sale Tatiana Cirimbilli, dal professor Alberto D'Atanasio e dal giornalista Luigi Foglietti, ha così motivato la scelta: «Le tre ottave sono state redatte nel rispetto metrico, con un contenuto aderente, con stile epico e con un buon utilizzo della lingua che richiama quella dell'epoca».

Dopo la consegna del premio, consistente emblematicamente in quadro fatto di sale, e di un palio, la cittadina è ripiombata in pieno medioevo con sbandieratori, giullaria, danze e musiche d'epoca. Il tocco culturale l'ha dato il professor Alberto D'Atanasio, storico dell'arte, proponendo una lectio su Il racconto per figure e immagini nel periodo della Guerra del sale in Italia.