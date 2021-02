TOPONOMASTICA

UN PIAZZALE

PER PANTANI

La giunta comunale, recependo il verbale della riunione della commissione toponomastica dell'11 novembre, su proposta dell'assessore Edi Cicchi ha stabilito l'intitolazione di due strade e l'apposizione di due targhe commemorative. Le prime a Marco Pantani (un piazzale a Villa Pitignano) e Cesare Tromby (parcheggio a Castel del Piano, lungo strada Castel del Piano-Pila). Saranno affisse targhe per Brajo Fuso (a Monte Malbe) e Bruno di Mario nei pressi del comando della polizia locale a Madonna Alta.

IMMOBILI COMUNALI

IL CENTROSINISTRA

VA ALL'ATTACCO

I gruppi Pd, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei attaccano sul nuovo regolamento per la concessione degli immobili comunali alle associazioni, che definisce «del tutto privo dell'anima della materia, nato a palazzo dei Priori, senza la benché minima partecipazione dei soggetti di riferimento, a partire dalle reti associative. Il solo Cesvol è stato invitato ad una prima audizione ma, nonostante le sue numerose richieste, non è stato più coinvolto». Critiche per «la decisione di ridurre la concessione degli immobili a non più di tre anni, senza possibilità di rinnovo se non tramite una nuova procedura».

L'INIZIATIVA

FONTANA MAGGIORE

GIALLA PER ZAKI

Le associazioni perugine della Rete 10 Dicembre hanno richiesto e ottenuto che un monumento della città, lunedì, venga illuminato di giallo in occasione del primo anniversario dell'incarcerazione di Patrick Zaki. A tingersi del colore che simboleggia la difesa dei diritti umani sarà la fontana Maggiore.

LA PROPOSTA

SUOLO PUBBLICO

GRATUITO PER TEST

La commissione Bilancio ha approvato all'unanimità la proposta dei consiglieri FdI che propongono di concedere l'utilizzo gratuito del suolo pubblico alle farmacie che utilizzano le strutture mobili di copertura per accogliere l'utenza che deve sottoporsi gratuitamente ai tamponi antigenici rapidi e ai test sierologici per la

rilevazione del Coronavirus, qualora insistano in una distanza non superiore ai 150 metri. Di iniziativa meritevole, vista la situazione di emergenza, ha parlato l'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA