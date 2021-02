© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZATODI Se ne parlava da un po' di tempo, ma per accelerarne l'iter di istallazione c'è voluto il Covid. Infatti, dopo un sopralluogo, è stata annunciata la prossima messa in opera del sistema di videosorveglianza, che coprirà il centro storico.Si inizia dal Parco della Rocca, e a seguire le scuole medie di Piazzale degli Atti e la scuola primaria, di primo e secondo grado, di Pantalla. Entro marzo il completamento lavori di questo primo stralcio per un investimento di circa 67mila euro. Duplice lo scopo. Data l'emergenza controllare possibili assembramenti per una corretta azione di prevenzione anticovid, e soprattutto garantire la sicurezza dei luoghi videosorvegliati. Otto le telecamere, quattro fisse e quattro dotate di motore per consentire l'orientamento.Saranno posizionate cinque al Parco della Rocca luogo di ritrovo e di sfogo per atti di vandalismo contro illuminazione, sedili e staccionate, una in Piazza del Popolo, una a Piazzale degli Atti nei pressi della scuola media e l'ultima alla scuola di Pantalla. L'investimento, chiavi in mano, prevede un sistema integrato con la fornitura di strumenti atti alla rilevazione/registrazione video completo, l'assistenza e la formazione del personale comunale preposto.Con inoltre il supporto agli operatori help desk 24 ore al giorno per sette giorni, per la durata di tre anni. Sarà predisposta una sala di controllo negli uffici del comando della polizia locale, dove verranno custodite le strumentazioni utili alla visualizzazione delle immagini in tempo reale e/o videoregistrate. Naturalmente i dati acquisiti sul territorio saranno trasmessi attraverso una rete fisicamente separata e verranno registrati e conservati presso la sala ced del Comune.Luigi Foglietti© RIPRODUZIONE RISERVATA