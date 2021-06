1 Giugno 2021

L'EVENTO

TODI Inizieranno giovedì i concerti che i giovani musicisti, allievi della Scuola Media CocchiAosta, eseguiranno in alcuni angoli della città. L'evento, dall'eloquente titolo I concerti per Elisabetta oltre a fare buona musica, è stato progettato per rendere omaggio ad Elisabetta Scappini, insegnante di violino della Cocchi Aosta, recentemente scomparsa.

Elisabetta è stata infatti organizzatrice di molti importanti eventi musicali che hanno arricchito l'esperienza culturale di generazioni di giovani. Inoltre sarà occasione per tornare a condividere, attraverso le note, bei momenti dopo il difficile periodo di isolamento dovuto alla pandemia.

Il tutto è organizzato dalla Cocchi-Aosta in collaborazione con l'Istituto Ciuffelli Einaudi ed il Liceo Jacopone da Todi, e gode del patrocinio del Comune. Debutto quindi il 3 al Nido dell'Aquila con l'esibizione delle classi di clarinetto, sassofono e flauto traverso, per proseguire il 4 e 5 giugno presso l'Aula Magna del Liceo con le classi di pianoforte, il 7 giugno sotto le volte dei Palazzi comunali, con la classe di violino, l'8 e 9 stessa location per la classe di chitarra. Oltre agli allievi delle classi di strumento dei docenti Lucia Alunni, Cinzia Bartoloni, Natalia Benedetti, Beata Bukor, Francesco Di Giandomenico, Michela Spaterna, all'organico si aggiungerà Fulvia Cianini, insegnante di flauto, il Laboratorio di percussioni Art Lab guidato da Lorenzo Brilli e il coro del Liceo diretto da Vittorio Scanu. Per l'estate è previsto uno stage di perfezionamento sotto la guida di due musicisti di livello internazionale come Ailem Carvajal e Stefano Baroni.

Luigi Foglietti

