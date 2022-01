Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

LA POLITICA

TODI In città sta nascendo una nuova associazione, lo annuncia l'avvocato Toni Aiello, uomo di destra, già fondatore della sezione tuderte della Lega, che si dichiara non allineato con l'attuale maggioranza che governa la città. Cultura Identità e Territorio, questo il nome del nuovo sodalizio che, secondo i fondatori nasce con lo scopo di contribuire e diffondere i valori della tradizione sociale presenti in Umbria e in particolare nel territorio tuderte. «La nostra associazione si prefigge il compito di valorizzare una storia molto spesso messa in un angolo e di guardare al futuro per rilanciare la comunità tuderte in rapporto con la realtà regionale». E ricorda: «Todi sarà chiamata alle urne per l'elezione del sindaco nei prossimi mesi ed il rinnovo del consiglio comunale sarà un momento essenziale». Poi annuncia: «La nostra associazione metterà a disposizione le proprie energie a favore di quei soggetti disposti a condividere e rilanciare la nostra comunità, sia da un punto di vista culturale che sociale, economico, commerciale. Nostro intento è mettere dei punti fermi, chiari, non modificabili al posto di logiche strumentali e clientelari che hanno caratterizzato la gestione della amministrazione comunale in questi ultimi decenni».

Lu.Fog.

