Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

I NUMERI

TODI «Un assestamento di bilancio che costerà caro ai tuderti con altre tasse», denuncia Manuel Valentini capogruppo del Pd puntando il dito sulla Tari. Infatti dice: «E' stato sancito un ulteriore aumento del 3,09% rispetto al 2020, che si va a sommare a quello dell'anno precedente del 6,6%. Per fortuna che con la tariffa puntuale si dovevano abbassare i costi per la raccolta differenziata».

Con un documento Valentini informa che nell'ultimo consiglio comunale la giunta ha portato in approvazione l'assestamento di bilancio e con esso la modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. «Come per l'anno scorso, la giunta, per mascherare il corposo innalzamento del contributo per la raccolta dei rifiuti, mette 357mila euro per riduzione Tari spiega ancora Valentini - di cui 176mila provenienti dai trasferimenti dal ministero del interno, fondi destinati a fronteggiare l'emergenza covid, e 180mila da fondi che derivano dall'avanzo di amministrazione». Poi ironizza: «Per la Giunta, il finanziamento Covid è stato un vero e proprio salvagente. Il prossimo anno, nella speranza che la pandemia sia oramai alle spalle, senza i trasferimenti dal Governo, chi attenuerà gli aumenti della Tari?». Per un'amministrazione avveduta e impegnata allo sviluppo della città l'assestamento di bilancio, dovrebbe servire per mettere più risorse negli investimenti, per opere e progetti con un effetto duraturo per la comunità».

Lu.Fog.

