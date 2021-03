31 Marzo 2021

TODI

Va oggi in pensione il luogotenente con incarichi speciali Bartolomeo Aleo. Al compimento anagrafico dei suoi 60 anni, festeggiati ieri, e dopo 40 anni di servizio sempre ai massimi livelli per impegno, capacità, intuito che gli hanno consentito ottimi risultati operativi, lascia il servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri. Nato a Castelvetrano il 30 marzo del 1961 si è arruolato nell'Arma a luglio del 1981.

Dopo pochissime precedenti destinazioni ha iniziato il suo servizio a Todi alla fine del 1988 e da allora non ha avuto trasferimenti, sempre apprezzato dalla cittadinanza per il suo stile sobrio, riservato e al tempo stesso rassicurante, e dai superiori per il suo impegno costante e senza risparmio.

Dal 2007 è il comandante del Norm, il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia. Tante le operazioni portate a termine con successo anche grazie all'ottimo rapporto costruito con i suoi subalterni. Tra le principali una viene ricordata per il coraggio dimostrato quando da solo ha affrontato due rapinatori con i quali ha avuto un conflitto a fuoco in Piazza del Popolo in pieno centro storico. I due, incrociati casualmente subito dopo una rapina in banca, appena accortisi che Aleo aveva intuito la loro azione, hanno aperto il fuoco contro di lui. Catturati poco dopo, risultarono essere due pericolosi terroristi italiani in cerca di danaro per finanziare le loro attività. Numerose le operazioni anti droga finite quasi sempre con l'arresto degli spacciatori.

Tra i fatti più recenti che l'hanno visto protagonista le complesse indagini a carico di funzionari comunali che concedevano la cittadinanza per diritto di sangue a soggetti extracomunitari. Ultimissimi gli arresti degli autori di una sanguinosa rapina in villa a Deruta con indagini anche oltre i confini nazionali.

Luigi Foglietti

