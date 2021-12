Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

CULTURA

TODI Finalmente una buona idea dell'assessore Moreno Primieri si sta avviando alla completa concretizzazione. È partita con il restauro della gipsoteca con le copie delle sculture del grande artista tuderte Enrico Quattrini, proseguita poi con l'adeguamento di due importanti contenitori per ospitarli, ed ora, grazie all'istallazione di due bussole in cristallo e ferro agli ingressi, resi godibili, per ora solo dall'esterno, a tutti, cultori del bello, curiosi e appassionati di storie patrie. L'operazione è partita dalla donazione che gli eredi del famoso scultore Quattrini (18641950), hanno fatto quale omaggio alla Città che dette i natali (tra le numerose opere il gruppo allegorico a Palazzo di Giustizia a Roma, la scultura di papa Benedetto XV a Istanbul, monumento al Perugino a Perugia, una Madonna a Loreto e una allegoria a Manaus in Brasile). Si era creato il problema del contenitore. Poi l'idea che non solo ha reso fruibile la visione delle opere, ma quella di Sant'Antonio Abate e della Santissima Trinità, due bellissime ex chiese da decenni chiuse al pubblico e oggi restaurate e che se non proprio aperte e visitabili, almeno visibili dall'esterno per tutta la durata delle festività. Da ieri, però, e nei giorni del 2 e del 6 gennaio sarà possibile visionare le opere anche all'interno con guida gratuita (prenotazioni all'Ufficio Turistico sotto i Portici Comunali, tel. 0758956227). La visita permetterà di ammirare e conoscere la collezione di studi, modelli e bozzetti di opere realizzate da Enrico Quattrini, secondo un criterio cronologico che documenta la lunga carriera dell'artista tuderte, dalle prime prove giovanili, agli studi, alle opere eseguite all'apice del suo successo. Interessante la disposizione delle opere che ricrea l'atmosfera dell'atelier dell'artista.

Luigi Foglietti