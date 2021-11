Venerdì 26 Novembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

TODI La città rende omaggio ad un grande artista tuderte lo scultore Enrico Quattrini (1863 1950), aprendo una gipsoteca nell'antica chiesa di Sant'Antonio. Oggi, infatti, dopo un lungo e attento restauro effettuato dall'esperto Mauro Masci, saranno esposti al pubblico alcuni calchi in gesso delle sue opere. L'operazione è stata resa possibile grazie al progetto predisposto Le stratificazioni dell'arte: percorsi vecchi e nuovi in rete nel sistema museale di Todi - Via del Monte e le Chiese Minori realizzato dall'assessorato ai Lavori Pubblici, Settore Tecnico, e finanziato dalla Regione nell'ambito del Programma Attuativo Regionale Fsc Umbria 2007-2013. Le copie, in gran parte provenienti dallo studio romano di Quattrini, sono state donate dagli eredi al Comune, che dopo un lungo ed articolato intervento di restauro le mette in mostra per valorizzare questo patrimonio e per dare il giusto riconoscimento a uno scultore che fu tra i più attivi e ricercati del primo trentennio del Novecento. Tra le sue opere vanno ricordati il gruppo allegorico della Giustizia del Palazzaccio a Roma, il monumento al Perugino ai Giardini Carducci di Perugia, la lunetta della facciata del duomo di Arezzo. «Il nucleo principale comprende gessi e terrecotte esposti all'interno della chiesa di Sant'Antonio abate spiega l'assessore Moreno Primieri, che ha seguito tutta l'operazione - in un percorso ordinato secondo un criterio cronologico che documenta la lunga carriera dell'artista, dalle prove giovanili alle creazioni concepite all'apice del successo». Poi Primieri precisa: «Parte integrante della raccolta sono i gessi, alcuni di notevoli dimensioni conservati nella vicina chiesa della Santissima Trinità, dove la disposizione delle sculture tende a ricreare la suggestiva atmosfera dell'atelier dell'artista». Per favorire questo omaggio si è proceduto anche con interventi di restauro sulla chiesa di sant'Antonio che hanno riguardato il portone di ingresso, la rasatura e ripristino dell'intonaco, la balaustra lignea sulla quale è riposto l'organo, il restauro e la ricomposizione della macchina dell'altare maggiore. Oggi nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali alle ore 16 ci sarà la presentazione cui farà seguito la prima visita alla gipsoteca.

Luigi Foglietti