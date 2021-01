IL LIBRO

TODI Otto secoli di storia rinchiusi in un libro che raccoglie documenti, apre uno scrigno d'arte svelando interessanti opere sconosciute ai più in quanto custodite all'interno di strutture non aperte, e nello stesso tempo lancia un importante idea-progetto, quella di realizzare, quanto prima, un antiquarium per mostrare il complesso patrimonio culturale contenuto nell'ex monastero di Montecristo, oggi Cittadella Agraria. L'elegante volume Abbazia di Montecristo: tracce di memoria verso i 900 anni dalla fondazione, curato da Marcello Rinaldi e Gilberto Santucci, in 192 pagine condensa una serie di informazioni storiche e scientifiche, tutte documentate con ottime riproduzioni.

I dati storici raccolti sono frutto di analisi di oggetti custoditi nell'antico monastero, come le incisioni delle antichissime campane, lo studio delle famose forcine di San Francesco in legno di noce, che furono utilizzate dal Poverello per creare un ricovero per un bambino abbandonato, la misteriosa pietra nota come il quadrato magico, con l'iscrizione palindroma Sator arepo tenet opera rotas, l'interessante e ricco inventario della spezieria delle suore con i rimedi per tante malattie, l'esclusiva, rarissima, collezione dei frutti in cera del famoso ceroplasta Francesco Garnier Valletti, l'importante pinacoteca che offre uno spaccato della pittura umbra del'600. Molti gli autori, esperti dei vari settori, che hanno contribuito alla realizzazione dei testi, come Luca Migliorati, Maurizio Todini, Nicola Berardi, Monica.

Lu.Fog.

