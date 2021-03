29 Marzo 2021

IL CASO

TODI Ascensore si, ascensore no! Spunta un referendum. Non si esaurisce infatti la vena propositiva di Todi Civica che corroborato da numerosi consensi estrae dal cilindro questa proposta inedita, infatti in città, un referendum, dal momento dell'approvazione dello Statuto comunale avvenuta nel 2004 con le modifiche apportate nel 2014. A proporlo il consigliere Floriano Pizzichini che, ritiene la materia della scelta sull'ascensore, che addirittura modificherebbe il paesaggio, sia argomento di interesse civico.

«L'articolo 48 dello Statuto del Comune di Todi cita Pizzichini - prevede per le materie di notevole rilievo che interessano la generalità della collettività cittadina la possibilità di chiedere un referendum consultivo, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione». Entrando nel dettaglio statutario il consigliere ricorda la procedura per ottenerlo: una commissione composta dal Segretario generale e da due membri nominati dal Consiglio Comunale, decideranno sull'ammissibilità del quesito referendario. Quindi afferma: «Riteniamo che il progetto di un nuovo ascensore pubblico, che sin da subito ha acceso un forte dibattito cittadino e che avrà implicazioni rilevanti in relazione all'impatto ambientale, alla gestione degli accessi al centro storico, nonché, sulle economie comunali a seguito della necessità di accedere ad un mutuo per la sua realizzazione, non offrendo una risoluzione definitiva delle problematiche connesse, rientri fra le materie contemplate dal nostro Statuto e per le quali è possibile chiedere una consultazione referendaria». La difficoltà per ottenerla, senza una condivisione con la maggioranza, sta nel comma 9 dell'articolo che recita: il referendum può essere indetto su richiesta del Consiglio comunale nella misura di almeno due terzi o da un decimo degli aventi diritto al voto. Le altre prescrizioni come le date di svolgimento 15 Aprile - 15 Giugno o 15 Settembre - 15 Novembre, sarebbero facilmente superabili.

«Un' opera come quella che si vuole realizzare motiva Pizzichini - nata senza il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza, rischia di dividere la nostra comunità aprendo inopportune discussioni e polemiche per anni. Per tali valutazioni riteniamo sia fondamentale che i cittadini esprimano in maniera democratica il loro parere sulla questione. Ci rivolgiamo, quindi, a tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale al fine di raggiungere il quorum richiesto dallo Statuto per l'indizione del referendum. Se tale obiettivo non si potrà raggiungere proveremo, a raccogliere le firme necessarie.

Luigi Foglietti

