Venerdì 23 Luglio 2021, 05:01

L'INTERVENTO

TODI Finalmente l'atteso e più volte richiesto restauro dei due cimiteri urbani, lo Storico noto come Vecchio e il Nuovo, sarà fatto. E' stato completato l'iter per la gara di progettazione che prevede interventi strutturali di manutenzione per un milione di euro, con il fondo per la ricostruzione post-sisma. Soddisfatto anche l'assessore ai Lavori pubblici Moreno Primieri che afferma: «Sono contento per l'ennesima gara avviata e gestita dall'Assessorato in autonomia, per dare risposte concrete ad un problema molto sentito dai cittadini e da troppi anni trascurato». La ripartizione prevede 700mila euro di lavori per il Cimitero Nuovo dove sono previsti lavori di risanamento di tre blocchi loculi realizzati dall'Amministrazione Comunale tra gli anni 1950 1970 che presentano evidenti segni di degrado dovuti alla vetustà, aggravati dagli eventi sismici del 2016. Al Vecchio ne andranno 300mila per interventi sul blocco loculi realizzato tra la fine del 1945 e il 1960 interessato da un cedimento lungo il lato ovest della struttura che ha determinato delle fessurazioni sulla parte frontale dove sono le pietre tombali. Inoltre sarà ristrutturata la chiesa, la sagrestia e l'ex abitazione del custode con rifacimento del manto di copertura con coppi, delle gronde, del consolidamento del solaio di copertura, della posa in opera di nuovi canali di gronda e pluviali per la regimentazione e l'allontanamento delle acque meteoriche.

Lu.Fog.

