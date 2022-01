Sabato 15 Gennaio 2022, 05:01

IL DIBATTITO

TODI I componenti dei Comitati a Difesa dell'Ospedale della Media Valle del Tevere, dopo le decisioni prese dalla presidente Tesei e dall'assessore Coletto in merito al riutilizzo dell'ospedale di Pantalla per pazienti Covid si sono dichiarati increduli e molto arrabbiati. La loro rabbia, che poi è quella della popolazione del territorio, nasce dal mancato rispetto delle promesse fatte: «Siamo indignati dichiarano - per l'atteggiamento di alcuni cavalier serventi, come il consigliere regionale della Lega Francesca Peppucci, che si sono prodigati nel cercare definizioni diverse per salvare la faccia e salvarsi dall'inosservanza delle direttive che le leggi impongono, ma la realtà è questa e solo questa: Pantalla è di nuovo Covid e dopo due anni di promesse su un suo futuro radioso, ci ritroviamo senza un ospedale degno di questo nome». Poi spiegano: «A chi ci dice ancora, che va tutto bene rispondiamo: senza più un reparto di medicina, senza più una chirurgia h24, 7 giorni su 7, con un servizio di anestesiologia ad orario ridotto, con un pronto soccorso che non ha il supporto di queste strutture e con la prospettiva di spostamenti di personale in altri nosocomi, possiamo stare tranquilli? Noi crediamo di no. Anzi riteniamo che un accesso a questa struttura per un emergenza, potrebbe anche essere rischioso, vista le carenze e le destrutturazioni in atto».

«Non diciamo di esserci fidati ammettono - non c'erano le condizioni, ma sentire la presidente Tesei, l'assessore alla Sanità e il commissario D'Angelo, durante la loro visita a Pantalla, sbandierare il ripristino completo dei servizi e la rassicurazione che non sarebbe più stato Covid Hospital, ci aveva quasi tranquillizzato». «Ma a quanto pare - concludono - la loro parola vale meno di zero, come non vale nulla la parola di quegli amministratori locali che in questi due anni hanno parlato per burlarsi di noi cittadini, stigmatizzando le nostre iniziative, dicendo, che erano fuori luogo e fuori tempo, visto che stava tutto a posto».

