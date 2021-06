TODI Trenta anni di storia locale condensati in 250 pagine di un libro album che li ripercorre riproponendo una selezione delle principali notizie del comprensorio della Media Valle del Tevere. Questo in estrema sintesi il valore del volume curato da Gilberto Santucci e Stefano Toppetti, edito da Comunicapiù, per solennizzare il traguardo che sintetizza sei lustri di informazione locale, ricco di decine di contributi giornalistici, centinaia di fotografie e di titolazioni, che riescono a dare uno spaccato sulle vicende del territorio a partire dal 1990, primo anno di uscita del mensile Tam Tam, fino al 2020. Senza dimenticare che da marzo 2007 Tam Tam è online. Il volume contiene oltre 400 fotografie pubblicate nel corso del trentennio di attività e la riproduzione di altrettante titolazioni e prime pagine del giornale. Un collage di grandi e piccole notizie, riferite alle comunità locali, bacino di riferimento costante dell'impegno della redazione, della quale sono state riportate le 369 firme avvicendatesi nel tempo. Il libro, arricchito dalla presentazione del presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Roberto Conticelli, è in distribuzione in librerie ed edicole.

Luigi Foglietti



