Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

LA POLEMICA

TODI «La mia amministrazione un disegno di Nostro Signore e della Provvidenza», questa frase è stata pronunciata dal sindaco Antonino Ruggiano nel corso dell'ultimo consiglio comunale dedicato alla discussione del bilancio preventivo. Il consiglio si è tenuto on line e ovviamente la cosa non è sfuggita all'opposizione che l'ha definita: «una oscena strumentalizzazione». Ma nello stupore per i concetti espressi dal sindaco i consiglieri di opposizione proseguono nel report: «Credo davvero nella Provvidenza: nel disegno di nostro Signore abbia deciso di affidare la città a questa gruppo in questo momento non a caso». Quindi le opposizioni commentano: «Dalle parole di Ruggiano si evince ancora una volta, dopo le benedizioni urbi et orbi impartite nei mesi scorsi, una visione dei rapporti tra fede e politica piuttosto preoccupante. La religione considerata come instrumentum regni, come clava da usare sulla testa degli avversari politici». E proseguono: «Todi non ha bisogno di uomini della Provvidenza o di unti dal Signore, ma di persone capaci di servire la propria comunità e il bene comune». Come antidoto a quella che definiscono l'ennesima uscita incongrua del primo cittadino suggeriscono la lettura di uno scritto dello storico cattolico Pietro Scoppola: «La fede è una scelta personale, non dottrina, ma adesione ad una persona e ad un annuncio, accettazione dell'esperienza del dubbio come condizione della fede stessa».

Luigi Foglietti

