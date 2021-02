L'INTERVISTA

TODI Dopo l'importante recupero delle chiese di Sant'Antonio e della Trinità, ricche di tesori d'arte, l'assessore Moreno Primieri, che ne ha voluto il restauro, annuncia che è previsto anche l'allestimento di una mostra che finalmente renda il giusto omaggio allo scultore tuderte Enrico Quattrini (1864-1950), dimenticato in patria anche se famoso. Le due chiese appartengono al patrimonio comunale e sono state oggetto di recupero e restauro, con inserimento nella programmazione degli attrattori culturali dell'Umbria.

Assessore quando sono iniziati i lavori?

«Nel 2019 e se non fosse stato per la pandemia che ha ritardando alcuni interventi e l'allestimento delle opere, li avremmo già inaugurati».

A quanto ammonta l'investimento fatto?

«A circa 200mila euro, finanziati con fondi del Por Fesr 20142020 e parte di risorse comunali. La chiesa di Sant'Antonio si trova appena prima di Porta Catena e risale al 1308, quando era gestita ad opera della confraternita dei Calzolari, con una prima destinazione ad ospedale ed oratorio. All'interno vi è una pala dell'altare maggiore, raffigurante il Sant'Antonio Abate in atto di onorare la Vergine col bambino assieme ai santi Crispino e Crispiniano, realizzata dal pittore Bartolomeo Barbiani il quale, con il tuderte Andrea Polinori, nel 1642, hanno affrescato la volta. Ne è stata recuperata la cornice che sarà oggetto di un prossimo intervento di restauro. Interventi sul portone di ingresso che era in uno stato di forte deterioramento, rasatura e ripristino dell'intonaco, la balaustra lignea sulla quale è riposto l'organo, l'impianto elettrico. Per la Santissima Trinità, la cui costruzione è datata intorno al 1500, affidata per lungo tempo alla confraternita omonima, che si trova dopo la seconda cerchia delle mura urbiche, gli interventi hanno riguardato il restauro del portone, delle pareti esterne ed interne, la messa a norma di tutti gli impianti; al suo interno sono stati recuperati oltre 20 bozzetti del Quattrini, che saranno esposti nella chiesa».

Quale la valenza storico-culturale dell'iniziativa?

«Poter nuovamente fruire di beni così preziosi, tenuti per anni come magazzini, rappresenta una grandissima soddisfazione ed un enorme arricchimento per la città, di cui essere orgogliosi».

Si attende risvolti per l'attrattività della città?

«Gli interventi rivestono per l'amministrazione un importante investimento strategico in quanto si collocano all'interno del polo di attrazione culturale. Basti pensare al valore storico e artistico delle chiese e alla presenza delle opere del Quattrini, uno dei più importanti rappresentanti dell'arte a cavallo tra fine Ottocento e la prima metà del Novecento, che saranno posizionate su piedistalli e tavoli da esposizione».

Fine lavori e consegna alla città? «Finiranno entro marzo e se le condizioni lo permetteranno l'amministrazione sta pensando ad una conferenza di presentazione e ad un catalogo sulle opere recuperate del Quattrini».

Ha già pensato ad un loro utilizzo?

«Saranno introdotte nel circuito turistico cittadino aumentando il richiamo per i già numerosi siti storici della città».

Luigi Foglietti

