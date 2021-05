3 Maggio 2021

LA CURIOSITÀ

TODI Il tanto criticato, e talora fatto oggetto di scherno, passaggio a livello che vieta l'accesso in Piazza del Popolo, potrebbe trasformarsi in una ulteriore attrazione turistica.

Lo testimoniano i numerosi visitatori che ieri, trovandosi nel foro, l'hanno ripetutamente fotografato nel momento della sua inattesa continua apertura-chiusura avvenuta al suono forte delle campane della cattedrale. Va detto che lo strumento intelligente è tarato per funzionare con gli ultrasuoni delle sirene dei mezzi di soccorso, ma che reagisce anche ad altre sollecitazioni con la stessa lunghezza d'onda. Comunque, andando oltre questa nota curiosa, si può affermare che ieri si è registrato un forte flusso di turisti che hanno finalmente animato vie e luoghi di interesse storico artistico per finire poi seduti ai tavoli dei bar e dei ristoranti cittadini fino ad ora desolatamente vuoti. Fortunatamente anche il tempo è stato buon alleato consentendo così di occupare quei tavoli che le attuali disposizioni indicano come unico spazio per poter consumare.

Facendo un giro si sono potuti rivedere anche i parcheggi pieni a dimostrazione della forte voglia di evasione fino ad ora cullata nel pensiero e d'improvviso realizzata. I soliti attenti osservatori, sempre molto critici nei confronti delle mosse degli amministratori comunali, hanno constatato che era stato lasciato aperto anche il varco telesorvegliato della Ztl posto dinanzi al Tempio della Consolazione, un varco fondamentale per l'accesso al centro, troppo spesso chiuso, senza una ragione, nei giorni prefestivi e festivi anche durante le forti limitazioni di spostamento e nei giorni di maltempo.

Un deterrente pronto a fermare chi non c'era. Quindi finalmente volti sorridenti tra i gestori di bar e ristoranti che hanno potuto riprendere il loro lavoro che temevano subisse maggiori difficoltà. «Eravamo molto preoccupati afferma un ristoratore del centro - in quanto temevamo che i clienti avessero perso le abitudini di mangiare al ristorante, ora ci sentiamo più tranquilli perché, anche se la sera dobbiamo chiudere molto prima, ci confortano le tante prenotazioni che diluiscono in tempi più lunghi quelle che erano le presenze giornaliere, insomma non si perde il cliente, lo si serve più in là».

Luigi Foglietti

