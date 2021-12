Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:01

VERSO IL VOTO

TODI Le elezioni amministrative si avvicinano, in città si vota con un anno di anticipo causa un commissariamento prefettizio dell'amministrazione avvenuto 27 anni fa. Quindi è tempo di strategie politiche per le possibili alleanze. «Avviato il percorso per una coalizione progressista e civica alternativa all'amministrazione Ruggiano», proclamano quelli del Partito Democratico, e spiegano che dopo una fitta serie di incontri hanno deciso di aprire un percorso di confronto e dialogo con il Partito Socialista Italiano, Sinistra per Todi e Movimento Cinque Stelle finalizzato alla creazione di un nuovo campo progressista e civico credibile. Per dare corpo all'iniziativa ricordano che la città ha imboccato un pericoloso declino, decrescendo a livello demografico, economico e sociale con il rischio di scendere sotto i 15mila abitanti, con tutte le conseguenze». E giù a ricordare la politica dell'effimero della giunta Ruggiano, degli eventi incomprensibili finanziati a suon di quattrini pubblici senza un ritorno economico per la città. Ma soprattutto lamentano che: «Nell'ultimo anno e mezzo di pandemia c'è stato lo sciagurato smantellamento, pezzo dopo pezzo, dell'ospedale di Pantalla, che ha potuto contare sulla fondamentale complicità della giunta Ruggiano e della destra locale. La difesa della sanità pubblica del territorio, sarà invece al primo posto del programma della futura coalizione e al centro delle preoccupazione della forze politiche e civiche che la comporranno». E annunciano che il prossimo passo sarà l'apertura a tutte le altre forze politiche di area progressista e a quelle civiche, per una elaborazione di un programma di governo della città dopo una verifica ed un riscontro attraverso l'opinione dei cittadini. Con lo slogan Il mondo della politica oggi in Italia e a Todi oltre il bipolarismo scendono in campo anche quelli di Italia Viva che per bocca del coordinatore Francesco Longo sostengono: «Proponiamo i valori delle forze socialiste democratiche riformiste, cattoliche, popolari e liberali, e contestiamo al Pd l'estremizzazione della sua posizione politica verso l'opportunismo e l'antipolitica del M5S, e la ricomposizione in atto con i compagni di art.1, Leu e Sinistra Italiana». «Quindi per Todi noi di Italia Viva intendiamo operare una svolta proponendo la composizione di una coalizione di centro che sia in grado di attrarre anche una buona parte di quegli elettori che da diversi anni si astengono dal voto perché stufi dell'insipienza politica di tanti leader di partito».

Luigi Foglietti