18 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LE POLEMICHE

TODI Due gli argomenti attualmente all'ordine del giorno sul tavolo della politica cittadina. Il primo la lettura dei dati Istat che vedono il calo della popolazione che nel 2011 era di 17350 abitanti, scesi nel 2019 a 15614, di cui, 1632 stranieri. «Senza questa componente la nostra città nota Todi Civica - sarebbe già sotto la soglia dei 15 mila abitanti, con tutto quello che consegue a livello politico-amministrativo». Leggendo Il rapporto fra nascite e decessi nel 2011 era già negativo di 105 unità. Nel 2021 il saldo naturale scende a meno 151, Confrontando i dati con la vicina Marsciano ci si accorge che nel 2011 questa aveva 18714 abitanti, nel 2019 ne aveva 18089. Gli stranieri circa 2300. «Gli indici confermano come il territorio abbia un pesante problema occupazionale e non sia in alcun modo attrattivo, ma non sembra che si stia facendo nulla anzi», commentano sempre quelli di Todi Civica».

L'altro la lettera indirizzata al sindaco Ruggiano dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia Capitano Carlo Barbieri relativa alle vicende legate alla celebrazione del 25 Aprile, festa della Liberazione. «Tre anni fa la sua giunta commentano - tolse, per la prima volta nella storia della nostra città, il patrocinio all'Anpi per la celebrazione del 25 Aprile, poi l'anno scorso, in pieno lockdown, il 25 Aprile ci siamo finalmente ritrovati fianco a fianco, a commemorare quel momento fondamentale della nostra storia. Ci salutammo con la promessa di ritrovarci nel 2021 ancora insieme a rendere omaggio al monumento in Piazza del Popolo, certo non potevamo allora prevedere che il problema sarebbe nato questa volta dalla concessione del patrocinio con contributo concesso al festival Todi Città del Libro, iniziativa organizzata da un'ignota associazione sovrapponibile alla casa editrice Altaforte guidata da Francesco Polacchi che ha dichiarato: Sono un militante di Casapound, anzi il Coordinatore regionale della Lombardia e sono fascista».

Luigi Foglietti