20 Aprile 2021

CIAK SI GIRA

TODI Da questa mattina, in alcuni angoli suggestivi scelti dalla regista Paola Randi tornerà a riecheggiare il fatidico Silenzio, ciac si gira. La città infatti è stata scelta dalla Lucky Red che, insieme a Rai Cinema ed in collaborazione con Sky, sta producendo il film La befana vien di notte 2 - Le origini. Cast eccezionale con la star internazionale Monica Bellucci, il bravissimo Fabio De Luigi, l'esperto Alessandro Haber, la giovanissima e amatissima influencer Zoe Massenti, Corrado Guzzanti e Herbert Ballerina.

Fino a sabato la troupe si sposterà in quattro location: via San Lorenzo, piazza del Montarone, zona san Fortunato con vie attigue, via Termoli. Tutti scorci per ricreare scenografie settecentesche. Un cast di un centinaio di figure tra attori e generici comprese settanta comparse locali. La carovana delle attrezzerie comprende sette autocarri con impiantistica, gruppi elettrogeni per i quali è stata ricavata un'area sosta in piazza del Popolo ed un altro parcheggio dietro al tempio della Consolazione. Ospitalità degli artisti e della produzione negli Hotel Fonte Cesia, Flora e Bramante. Cestini pasto preparati dal Ristorante Caffè Autentico.

La trama dello sceneggiatore Nicola Guaglianone che è molto interessante e si svolge nel XVIII secolo parla delle vicende di una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, che si trova ad intralciare i piani di un terribile barone, a risolvere tutto l'intervento di una dolce, buona e potentissima strega.

Todi è abituata ad ospitare set cinematografici, vanta una lunga e importante tradizione iniziata negli anni 60 con il Tormento e l'estasi una mega produzione americana con il regista da colossal Carol Reed, e attori de calibro di Charlton Heston e Rex Harrison, cui fece seguito un Juliette and Ronaff per la regia di Peter Ustinov con John Gavin e Sandra Dee. A seguire Nino Manfredi con Per grazia ricevuta, Pupi Avati con I cavalieri che fecero l'impresa con Raul Bova, Carlo Delle Piane e Gigliola Cinquetti, e Magnificat con Luigi Diberti, fino a Paolo Genovese con Una famiglia perfetta, con Sergio Castellitto, Paola Gerini, Marco Giallini.

«Abbiamo aderito con grande entusiasmo alla proposta della produzione del film ha detto entusiasta l'assessore alla Cultura e Turismo Claudio Ranchicchio ritenendola un'importante occasione di promozione per la nostra Città, sia dal punto di vista mediatico che sotto l'aspetto turistico: negli ultimi anni sono sempre più frequenti infatti da parte di turisti e viaggiatori le visite a luoghi destinati alle riprese di film e serie televisive portando un interessante indotto dal punto di vista economico».

Luigi Foglietti