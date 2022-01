Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

TODI Dopo le numerose polemiche che hanno preceduto il concorso per dottore agronomo forestale, a tempo indeterminato, bandito dall'Istituto Veralli Cortesi e al quale ha partecipato il consigliere comunale di maggioranza, appartenente a Forza Italia, Antonio Serafini, questi si è dimesso dalla massima assise cittadina.

La notizia la diffonde sonoramente l'opposizione, che prima aveva tentato di far capire l'inopportunità della candidatura del consigliere Serafini ad un concorso indetto da un ente controllato dallo stesso Comune. Quindi l'uscita ora si è resa necessaria in quanto le due posizioni sono incompatibili. «Viene spontaneo chiedersi dicono retoricamente quelli del Pd - in primo luogo, quanto sia opportuno che un consigliere comunale partecipi ad un concorso pubblico bandito da un ente su cui proprio il Comune esercita stringenti poteri di indirizzo come la nomina del cda da parte del sindaco senza prima dimettersi dalla carica ricoperta. Valutazioni che non sembrano aver toccato di striscio il Serafini».

«Ulteriormente proseguono - era necessaria l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una figura professionale siffatta, tra l'altro un'esigenza mai palesatasi fino ad ora, quando l'ente in questione ha non pochi problemi a garantire uno standard elevato per quanto riguarda, ad esempio, i servizi della residenza protetta? Tutte domande che arrovellano molti cittadini».

Poi quelli del Pd commentano: «Ma la cosa è molto complessa perché va sottolineato inoltre che, riguardo alla surroga del consigliere Serafini, al quale dovrebbe succedere Giovanna Ferri in quanto il primo dei non eletti, Mario Ciani, si trova anch'egli in una situazione di incompatibilità svolgendo le funzioni di revisore dei conti proprio presso la Veralli-Cortesi». Poi si passa alla cortesia di maniera: «Auguriamo al consigliere Serafini, comunque, una proficua e sfolgorante carriera nel settore della pubblica amministrazione, ricordando però che i suoi tanti anni in politica li ha spesi a rivendicare di aver sempre lavorato orgogliosamente per il privato, denunciando le malefatte clientelari dei sinistri per poi accorgersi che la pubblica amministrazione non è una macchina infernale. Come cambiano i tempi».

Luigi Foglietti

