Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

AMBIENTE

TODI Individuata nella zona industriale una discarica abusiva. L'area, di circa 2.500 metri quadrati, è stata scoperta grazie ad un elicottero della sezione aerea della Guardi di Finanza di Pratica di Mare, che ha operato congiuntamente ai colleghi di Perugia.

Il sito, con un centinaio di carcasse di autovetture e motocicli, è stato posto sotto sequestro. L'operazione è stata possibile grazie all'attività di sorvolo per il controllo del territorio. Dopo l'individuazione fatta dall'alto, nel corso del successivo sopralluogo è stata ispezionata la porzione del terreno dove erano stipati autoveicoli, motocicli e diversi altri tipi di rifiuti abbandonati. I pronti riscontri fatti dei finanzieri hanno consentito di risalire ad una società del settore delle riparazioni d'auto. Sul piazzale sono state contate carcasse ovviamente non bonificate, tre motrici, un natante fuori uso, oltre a parti di carrozzeria. Il tutto tenuto in modo irregolare senza alcun rispetto per le previste prescrizioni. Quasi tutti i materiali rinvenuti, classificabili come rifiuti pericolosi, erano posati direttamente sul suolo non impermeabilizzato, con le intuibili conseguenze di infiltrazione e contaminazione del sottosuolo con la compromissione delle falde acquifere.

Appena inoltrata la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie, il gip su richiesta della procura della Repubblica di Spoleto ha convalidato il sequestro d'urgenza. Inoltre i legali rappresentanti della società sono stati segnalati per aver esercitato abusivamente le attività di gestione dei rifiuti e di autodemolizione. Ad aggravare la situazione, è stata individuato un manufatto, risultato abusivo, e una cisterna per carburanti di circa 1.500 litri detenuta senza il certificato di prevenzione incendi. L'intervento, consentirà anche il recupero della ecotassa.

Lu.Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA