Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

LA QUESTIONE

TODI In città non si esaurisce la polemica accesa sui danari raccolti a marzo dello scorso anno tra i volenterosi cittadini che intesero, su appello del Comune, contribuire per dotare l'ospedale di Pantalla di alcuni necessari supporti tecnologici finalizzati a facilitare la respirazione dei malati covid. Ora, dopo la mancata risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare del Pd alla metà di luglio, tesa a conoscere la fine che hanno fatto i soldi raccolti, visto che gli strumenti sembrerebbero non pervenuti, o pervenuti solo in parte, alla struttura ospedaliera, la polemica si sposta sui social. Ma sul web si cambia anche registro perché, come sostiene sul suo sito l'ex assessore alla cultura Andrea Caprini, riprendendo un noto calembour, «A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, perché alla mancata risposta del sindaco alla interrogazione si aggiunge la sparizione dal sito del Comune del dettaglio della spesa, prima delle polemiche attuali».

E Caprini maliziosamente si chiede: «Sarà una cliccata sbagliata, sarà un errore, comunque sia il conto non c'è più, perché?». Sull'interrogazione si fa cenno che il beneficiario delle donazioni era La Rosa dell'Umbria, organizzazione di volontariato di protezione civile sul cui conto corrente sono transitati i fondi della raccolta, si chiede che fine abbia fatto il resto degli oltre 150mila euro, visto che erano stati acquistati un Ecodopler portatile, costo di 17mila euro, e 5 ventilatori, uno per conto del Comune di Marsciano, per una spesa di circa 119mila euro. Tutto questo risultava dalla documentazione pubblicata sul sito del comune di Todi.

L'interrogazione entra nel merito e chiede: «Se i ventilatori acquistati erano quattro perché ne sono stati donati solo due? Dove si trovano attualmente i ventilatori donati? Sono stati effettivamente utilizzati nei mesi scorsi? Sono ancora nella disponibilità dell'ospedale di Pantalla? E dove sono ora gli altri due ventilatori polmonari?». Ancora: «I fondi della donazione residuali non impegnati nell'acquisto dei macchinari, sono stati conferiti, come è logico che sia, all'ospedale di Pantalla? Con quali modalità è stata effettuata questa eventuale seconda donazione?».

Luigi Foglietti

