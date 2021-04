7 Aprile 2021

TODI Due importanti opere del noto pittore tuderte Pietro Paolo Sensini, che insieme al concittadino Andrea Polinori, ha dato valore aggiunto alla pittura umbra del 600, sono stati ricollocati dopo tantissimi anni, e dopo un attento restauro, nelle chiese che li avevano ospitati fin dal momento della loro realizzazione. Si tratta dell'Assunzione in cielo di Maria circondata dagli Apostoli, datata 1596, tornata all'interno della terza cappella della navata destra del Tempio di San Fortunato, e della Deposizione dalla croce con Maria tra i santi Antonio Abate e Pietro Eremita, datata 1611 ricollocata nella chiesa di Sant'Antonio. Gli interventi, finanziati e condotti dalla Soprintendenza, sono stati eseguiti dalla ditta Michelangelo Varetto di Chieri. Il restauro, nel caso dell'Assunzione, ha consentito di leggere la storia dell'opera attraverso i ritocchi effettuati dallo stesso Sensini qualche anno dopo, come documentato dai cartigli emersi grazie al recupero ed alla pulitura del dipinto. La seconda tela, raffigurante la Deposizione fu commissionata ed offerta, come indicato nell'iscrizione alla base delle figure oggi perfettamente leggibile, dalla Confraternita dei Calzolari che aveva la sua sede presso la stessa chiesa di Sant'Antonio.

Le operazioni di ricollocamento si sono svolte alla presenza dei funzionari della Soprintendenza Stefania Furelli e Marcello Caricchi, e degli assessori Claudio Ranchicchio e Moreno Primieri. Per il comune presenti anche Silvia Minciaroni, e Nicoletta Paolucci. A commento dell'operazione Ranchicchio e Primieri hanno sottolineato l'impegno dell'amministrazione per la valorizzazione ed il mantenimento del patrimonio artistico-culturale della città.

