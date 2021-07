Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

TODI È apparso domenica su facebook un post sibillino del generale Adriano Ruspolini, vice sindaco di Todi, eletto in consiglio comunale per la Lega nel 2017. Leggendo con attenzione, traspare un forte sentimento critico verso il mondo politico. La domanda spontanea è: come proseguirà l'impegno politico dell'attuale vice sindaco anche in previsione della prossima tornata elettorale? Numerosi i commenti al suo post che sono tutti inneggianti alla sua coerenza, onestà di pensiero e di azione. Ruspolini, non dimentica di aver vestito l'uniforme, fino al grado di generale pilota dell'Esercito e riflettendo dice da soldato: «Faccio mie le parole di un uomo che, indipendentemente dalla ideologia politica e dal periodo storico che ha vissuto, tracciano indelebilmente la via dell'onore, della dignità personale, dello spirito di servizio e della lealtà, una sorta di stella guida che dovrebbe illuminare il cammino, specialmente di chi si pone come rappresentante di una comunità e da questa ottiene un mandato basato sulla fiducia». Ricordando non solo a se stesso di aver servito la patria anche in alcune zone di crisi di lontani paesi, aggiunge con sottigliezza: «In ogni guerra, la questione di fondo non è tanto quella di vincere o perdere, di vivere o di morire; ma di come si vince, di come si perde, di come si vive o come si muore».

«Una guerra si può perdere, ma con dignità e lealtà aggiunge con convinzione e fermezza - la resa ed il tradimento, bollano per secoli un popolo davanti al mondo». E Ruspolini prosegue e nota, amaramente: «Accettando il mandato di quanti mi hanno concesso la loro fiducia, e sono davvero tantissimi) nel corso di questa mia esperienza da amministratore, ho idealmente giurato a me stesso di lavorare sempre e comunque per il bene della mia comunità e dei miei cittadini. Fedele a questo giuramento ed in piena sintonia con quanto sopra, rassicuro tutti i miei sostenitori che la mia guerra è iniziata e si concluderà solo quando avremo raggiunto l'obiettivo finale che per noi tutti rappresenta l'interesse comune e non la difesa ad oltranza dei lauti privilegi di pochi. Io non mollo».

