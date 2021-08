Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI L'esito delle elezioni per eleggere il presidente di Anci Umbria Prociv, non convince Adriano Ruspolini, il vice sindaco eletto in quota Lega, che protesta con forza. «Una scelta a tavolino che non prende in esame le capacità e le esperienze maturate dai singoli dettata solo da logiche di partito che dimostra come il bene dei cittadini non é interesse di questa politica». Poi incalza: «Nemmeno l'associazione dei comuni dell'Umbria per la protezione civile è stata lasciata fuori da logiche di partito e spartizioni a tavolino». Queste le dure parole del generale Ruspolini a margine dell'assemblea ordinaria dei Soci Anci convocata per eleggere il nuovo presidente che andrà a prendere il posto dell'ex numero uno di Prociv, Silvia Bernardini, e dell'attuale Michele Toniaccini, nominato nel 2020 presidente facente funzione. Poi non risparmia niente a nessuno: «Mi è apparso tutto chiaro quando, durante l'Assemblea, dagli interventi si è fatto espresso riferimento ad un accordo politico tra segretari di partito con relativa divisione di incarichi per portare all'elezione a presidente del sindaco del Pd di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini». «Abbiamo assistito ha detto Ruspolini - anche in questo caso a scelte prese e imposte addirittura ai sindaci senza alcun coinvolgimento tenendo conto delle logiche di potere e non del merito e delle competenze. I segretari di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno lasciato la Prociv a un primo cittadino del Pd».

Luigi Foglietti