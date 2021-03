13 Marzo 2021

TODI Si è costituito in città l'Hub CiviciX (Civici Per) Todi, articolazione territoriale dell'Associazione umbra che già era attiva in tutta la regione, rappresentata nell'Assemblea Legislativa regionale dal consigliere Andrea Fora. L'assemblea cittadina dei soci promotori, che si è riunita on line, ha indicato l'avvocato Roberta Marchigiani quale coordinatrice comunale. «L'Associazione CiviciX che opera in un orizzonte valoriale in cui la cornice dell'europeismo, della solidarietà, dello sviluppo sostenibile sono elementi fondanti ha spiegato Roberta Marchigiani - nasce come soggetto indipendente ed inclusivo, con l'obiettivo di qualificare l'azione politica e agevolare un movimento di pensiero e di azione, sollecitando partiti politici, associazioni, cittadini ad un nuovo impegno civico e politico. L'obiettivo dell'associazione è dichiarato nel suo stesso nome, dove il Per è sinonimo di azione, costruzione, partecipazione, aggregazione e moltiplicazione di energie positive».

L'Hub CiviciX Todi definirà nei prossimi giorni un calendario di iniziative di approfondimento su tematiche di attualità locale e regionale che saranno realizzate con le modalità consentite dall'emergenza Covid 19.

