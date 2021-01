IL BILANCIO

TODI Malgrado la situazione che vede la pandemia privare tutti della possibilità di spostarsi e viaggiare, malgrado le difficoltà economiche che hanno costretto vari operatori che operano nel settore turismo a tirare la cinghia, per quasi tutto l'anno 2020, eccezion fatta per i mesi estivi, la città è riuscita a svolgere una ricca attività turistico-culturale di richiamo. Lo dichiara con un minimo di soddisfazione l'assessore al comparto Claudio Ranchicchio: «Il team da me guidato è riuscito ad operare nella contingenza, ma la cosa principale è che ha saputo creare le condizioni ottimali per preparare l'ambiente alla auspicata rapida prossima ripresa».

A supporto delle sue dichiarazioni, Ranchicchio porta dati e numeri: «Per quanto concerne il settore turismo, la città ha ottenuto, tra le sole 45 città italiane, la certificazione Spighe Verdi, grazie alle misure messe in campo in questo ultimo biennio per la sostenibilità, la tutela del paesaggio e la qualità della vita. Todi è poi entrata a far parte, per la prima volta, della Strada dell'Olio dop dell'Umbria e del Circuito di Frantoi Aperti, e della prestigiosa Associazione Nazionale Città del Vino, che racchiude tutte le principali città dedite al settore viti-vinicolo della nostra Penisola». E in retrospettiva commenta: «In una stagione che per durata e modalità di svolgimento, chiamare particolare è poco, Todi non ha voluto rinunciare allo svolgimento dei suoi eventi culturali più importanti e consolidati nel tempo, che spesso significano ottimo indotto turistico ed economico, oltre che visibilità e promozione per la città. Soprattutto nei mesi di luglio e agosto ha avuto un vero e proprio record di accessi agli spazi culturali, rispetto agli anni precedenti, con una grande presenza di turisti e visitatori da tutta Italia. A partire da Todi Festival, anche tutti gli altri eventi svolti sono stati realizzati in forma ridotta ma con ottimo successo, penso Ad alcune mostre di arte contemporanea».

