LAVORI IN CORSO

TODI Festa grande ieri pomeriggio nel borgo di Ripaioli alla presenza della autorità. E' stato riaperto il centro storico frazionale dopo i consistenti lavori di ristrutturazione urbanistica, fortemente voluti dal sindaco Antonino Ruggiano e dall'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri. Ma la cosa non si esaurisce qui, perché il progetto esecutivo, redatto dell'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio all'interno del programma di riqualificazione denominato Tre borghi sul Tevere, prevede anche la riqualificazione dei borghi antichi di Cecanibbi e Montemolino. Importo totale dei lavori 500mila euro, di cui 327mila in gran parte finanziati con fondi del Psr gestiti dal Gal della Media Valle del Tevere con la compartecipazione del Comune. I lavori ultimati, per un importo di 270mila euro, sono consistiti nel rifacimento delle opere di urbanizzazione e della pavimentazione realizzata in pietra, laterizio e blocchi di calcestruzzo. E' stata inoltre predisposta una nuova rete di pubblica illuminazione con lampioni a mensola e lanterna con lampade a led, l'installazione di arredi e di segnaletica turistica informativa. «La riqualificazione del centro frazionale ha dichiarato Primieri - rappresenta una cosa importante sia dal punto di vista culturale che economico per Todi, con lo scopo di ristrutturare e valorizzazione il patrimonio architettonico del Borgo».

Lu.Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 20 Giugno 2021, 05:03