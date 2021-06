LA VICENDA

TODI Era sembrato tutto facile ai due giovani, un ventenne e un quindicenne, che sul prato del Tempio della Consolazione hanno notato un uomo molto anziano pronto ad essere alleggerito dei suoi euro. Ma gli è andata male perché appena il quasi centenario si è ripreso dallo choc per essere stato vittima del furto del portafogli, ha chiamato i carabinieri che in pochi giorni sono risaliti a responsabili.

I due sono stati denunciati per furto con destrezza alla Procura della Repubblica di Spoleto e al Tribunale dei Minori di Perugia. Nella tarda mattinata di martedì, i due di origini marocchine, ma di nazionalità italiana e residenti nel tuderte - il maggiorenne già noto alle forze dell'ordine - hanno avvicinato l'anziano e, mentre il più grande faceva da palo, l'altro è riuscito a far estrarre il portafoglio al malcapitato. Prelevare il denaro è stato un attimo. Poi la fuga verso il parco della Rocca. All'uomo non è restato altro da fare che chiamare i carabinieri.

I militari del Nucleo Operativo di Todi, a seguito della descrizione fatta dalla vittima del furto, e dall'osservazione della registrazione filmata dalle videocamere di sicurezza hanno identificato i due giovani autori del reato. Rintracciati sono stati condotti nella caserma della Compagnia di Todi dove, attraverso l'interrogatorio, i militari hanno ricostruito l'episodio, che ora è al vaglio delle competenti autorità giudiziarie.

Le successive investigazioni hanno anche consentito di recuperare il portafogli dell'anziano che i due avevano abbandonato nel parco della Rocca, dopo aver prelevato i circa 300 euro che conteneva, ma lasciando importanti e necessari documenti e il bancomat. Ovviamente nei tre giorni trascorsi tra il furto e il fermo i due hanno speso tutta la cifra, ma la gioia dell'anziano al momento della riconsegna è stata tale che, dall'iniziale scoramento per aver perso tutto, è passato a festeggiare prendendo un caffè con i carabinieri. Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 12 Giugno 2021, 05:01