LA POLEMICA

TODI «Il sindaco Ruggiano, da emulo di Roberto Benigni con la ripetitiva entusiastica conclusione di tutti i suoi interventi con La vita è bella, ad aspirante papa (Giovanni XXIII) con la recentissima formula Date un bacio ai vostri figli, ai vostri cari, Dio vi benedica!, con cui ha chiuso l'annuncio dell'inizio della nuova zona rossa».

Così quelli del Pd ironizzano sulle ultime uscite in Facebook, molto care al primo cittadino, accusandolo però di non dire tutta la verità sulla situazione cittadina legata al Covid. Infatti, ricordano che non va dimenticata l'esternazione di sabato 6, quando il sindaco aveva annunciato di aver parlato con la presidente Tesei che lo aveva rassicurato sul fatto che Todi non sarebbe finita in zona rossa. «Anche se riteniamo imbarazzante dover polemizzare in questo momento con chi ha responsabilità di governare la città dice il capogruppo del Pd Manuel Valentini - non possiamo esimerci dal sottolineare come La nostra città negli ultimi giorni ha visto un'impennata importante dei contagi, ma pare che nemmeno questo riesca a fermare la retorica del quanto siamo bravi a Todi». E Valentini va giù duro: «La sanità territoriale massacrata con la trasformazione in Covid dell'ospedale della Media Valle del Tevere per biechi interessi di partito, con i concittadini costretti a migrare in ospedali lontani, o verso il privato, per il blocco delle cure per le patologie No Covid». E polemizza: «La stessa sorte l'ha subita l'ospedale di Spoleto, dove però il sindaco Umberto De Agustinis, ha avuto una impennata di orgoglio civico, protestando vibratamente, mentre qui tutto ok, la protesta poi l'ha sollevata anche il senatore Zaffini di Fratelli d'Italia, chissà cosa ne pensa in proposito la sezione tuderte di FdI?». «In tutto questo disastro chiude Valentini - il sindaco di Todi continua imperterrito nelle sue roboanti conferenze social su tutto lo scibile umano, con annessa benedizione finale».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA