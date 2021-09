Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

Quando lo si vuole, lo si può fare e questa volta i lavori di consolidamento strutturale nella sede di Via Roma del Liceo Jacopone da Todi, l'immobile di proprietà dell'Ente tuderte assistenza e beneficenza che ospita molte classi, sono stati ultimati prima dell'inizio dell'anno scolastico. I lavori di consolidamento strutturale sono iniziati lo scorso giugno, appena terminato l'anno scolastico, dopo un sopralluogo dei funzionari dell'Ente tuderte assistenza e beneficenza che, nella consueta ispezione sullo stato dei tanti immobili di proprietà, hanno riscontrato gravi lesioni alla volta dell'immobile che ospita il Liceo, in corrispondenza di una delle due vie di esodo sottostanti l'aula di informatica sita al primo piano.

Quindi gli studenti ora troveranno l'aula di informatica imbiancata e con una nuova pavimentazione. L'Etab, presieduto da Claudia Orsini, erede delle congregazioni di carità di origine medievale, possiede un vasto patrimonio immobiliare che da secoli è offerto in uso alle scuole cittadine Istituto Einaudi in Via Menecali, complesso dell'Istituto Agrario, oltre al citato Liceo Jacopone, nelle sedi di Via Roma e Largo del Mercato Vecchio.

L'intervento, costato circa 100mila euro delle casse di Etab, ha riguardato anche lo svuotamento di materiale che appesantiva la volta per una profondità di oltre 1 metro. La rapida conclusione dei lavori è dovuta all'attenzione del segretario amministratore dell'Ente Roberto Baldassarri, alla collaborazione con il Comune di Todi, al sollecito intervento dello studio tecnico incaricato Biondini&Corradi e all'impresa costruzioni e restauro Rica Srl, di Fabio Alunni.

Luigi Foglietti