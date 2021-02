LA NOVITÀ

TODI Rinnovare dopo venti anni tutti gli strumenti informatici è costato alle casse comunali 50mila euro che sono stati stanziati dall'assessore al bilancio e al patrimonio Elena Baglioni. Con questa cifra sono stati acquistati 60 personal computer desktop e 6 laptop portatili. «Erano almeno due decenni che l'ente attendeva una riqualificazione» ha detto con soddisfazione l'assessore dopo che il Comune è stato in grado di predisporre e portare a termine un progetto generale di riqualificazione della rete informatica, sia per quanto concerne l'hardware che il software. Il Comune, infatti, da tempo attendeva una completa ristrutturazione della rete informatica, che gli permettesse di esser al passo con le esigenze di una amministrazione digitale di ultima generazione, quindi al passo con i tempi. E Baglioni ha commentato: «L'investimento ha permesso di riqualificare l'intero sistema, e ci renderà capaci di affrontare le nuove sfide del futuro, anche in relazione alla pratica di smart working, così necessaria nel periodo di pandemia». Ma non è tutto perché è stata completamente rinnovata e adeguata ai più moderni standard, oggi sul mercato, l'intera rete wireless, tanto quella pubblica, quanto quella delle scuole comunali. Anche la rete telefonica ha visto l'intera ristrutturazione del sistema, dapprima con la sostituzione del centralino, poi di tutti gli apparati di rete e quindi di tutti i telefoni del Comune.

