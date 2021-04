26 Aprile 2021

TODI Finalmente buone notizie per i tantissimi fruitori del ponte di Montemolino che scavalca il Tevere servendo per i collegamenti di quattro comuni come Todi, Marsciano Montecastello di Vibio e Fratta Todina, e di tanti automobilisti di passaggio. Sembra che il necessario adeguamento dell'importante infrastruttura, attualmente utilizzata con limiti di peso e carreggiata, con marcia a senso unico con semaforo, sia stato ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) adottato dalla Giunta regionale dell'Umbria e trasmesso al governo nazionale. A darne notizie il comitato Per il ponte di Montemolino costituitosi nel 2017. «Come Comitato per il Ponte esprimiamo la nostra soddisfazione per il raggiungimento di questo risultato dice il presidente Roberto Cerquaglia - e ci auguriamo che i finanziamenti che arriveranno dall'Europa permettano di risolvere definitivamente questo annoso problema per tutta la popolazione della zona». L'intervento è previsto nell'ambito della linea di progettazione denominata Mitigazione del rischio sismico che comprende gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico delle opere d'arte delle infrastrutture stradali regionali, in particolare quelle strategiche ai fini della protezione civile. I tempi di attivazione e di attuazione sono previsti fra il 2023 ed il 2026». «In considerazione che i fondi europei rappresentati dal Recovery Plan spiega Cerquaglia - costituiscono per questo tipo di intervento un'opportunità storica da non perdere, confidiamo che venga velocemente redatto, da parte della Regione, il progetto esecutivo per avviare i lavori».

Luigi Foglietti