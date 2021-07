Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

TODI «Apprendiamo che il responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario-Tecnico della azienda pubblica Veralli Cortesi, ha redatto una determina, attraverso cui si dispongono premi ai dipendenti amministrativi per oltre 18mila euro. Tutto ciò malgrado l'annullamento della gara per l'affidamento del servizio, gara naufragata nella fase terminale del procedimento visto che il Tar ha annullato il provvedimento di aggiudicazione. È paradossale che si assista all'elargizione di questi premi quando si riscontrano enormi problemi per reperire fondi per la stessa assistenza dei pazienti-utenti».

Questo si chiedono i rappresentanti del Pd che hanno presentato un'interrogazione al sindaco per avere chiarimenti in merito. «I consiglieri comunali Manuel Valentini, Simone Mattia Berrettoni, Catia Massetti e Andrea Vannini scrivono - chiedono se il sindaco e la giunta ravvisino ancora i requisiti di merito e competenza negli amministratori nominati da lui stesso o se questa ulteriore vicenda non dimostri che non ci sono più le condizioni che consentano di proseguire la loro azione di amministratori e non se ne debbano trarre le conseguenze chiedendone le immediate dimissioni». E proseguono: «Ci chiediamo se sussistano i presupposti per la concessione di questi incentivi, visto che la gara si è conclusa con la bocciatura del provvedimento di aggiudicazione da parte del Tar, con un avvicendamento tra soggetto aggiudicatario e secondo classificat che ha creato non pochi problemi agli utenti-pazienti».

Luigi Foglietti