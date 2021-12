Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

TODI Le preoccupazioni per il forte incremento della situazione pandemica, nel Paese, nella Regione e in città (oltre 40 positivi), si stanno trasformando in una vera e propria protesta per i ritardati provvedimenti che, secondo alcuni cittadini, doveva assumere l'amministrazione comunale per tamponare il diffondersi del Covid a Todi. La protesta è stata affidata al Pd che sta sollecitando un'ordinanza sindacale che adotti misure urgenti di prevenzione. L'attenzione si è polarizzata sulle scene di affollamento fuori controllo verificatesi soprattutto nei fine settimana sulla pista di pattinaggio e sul trenino, tanto che quelli del Pd rivolgendosi al sindaco Ruggiano scrivono: «Riteniamo quanto mai necessario che venga predisposta in relazione alle due attrazioni, pista e trenino, una vigilanza particolarmente attenta, onde evitare dei carnai in piena regola e, se necessario, valutarne anche la sospensione». Poi danno suggerimenti: «Inoltre visto che in altre amministrazioni comunali hanno già operato cancellando i veglioni di fine anno in piazza riteniamo che in quella giornata si evitino assembramenti fuori controllo. Si valuti, quindi, l'annullamento della festa di fine anno che si terrà in piazza e l'adozione di un provvedimento che sottoponga lo svolgimento di qualsivoglia evento o manifestazione, al parere vincolante del Coc».

Luigi Foglietti