Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

LA POLITICA

TODI Floriano Pizzichini, nelle imminenti amministrative, sarà il candidato a sindaco di Todi Civica. Dopo le schermaglie strategiche fatte con i potenziali alleati per trovare un candidato di centrosinistra da opporre all'uscente sindaco Antonino Ruggiano, Todi Civica rompe gli indugi e lancia la candidatura del consigliere comunale. «L'esperienza politica costruita dal nostro capogruppo motivano quelli del direttivo - è di fatto la più importante, longeva e concreta espressione civica mai realizzata nel nostro territorio. Alle ultime elezioni il nostro movimento, con la formazione di tre liste, ha ottenuto il lodevole risultato del 15%, che in questi anni, sin dal primo giorno di legislatura, è stato onorato, svolgendo un'opposizione seria, propositiva e nel pieno rispetto degli impegni assunti sulla base del proprio programma elettorale». Poi iniziando la campagna elettorale spiegano: «Da anni con Pizzichini poniamo questioni che oggi sembrano essere diventate prioritarie anche per chi, in passato, ci attaccava e ci contestava, come il calo demografico, il problema occupazionale, il rilancio dell'economia territoriale, ma soprattutto la difesa dei servizi del nostro ospedale ben prima delle vicende legate al Covid; inoltre un diverso uso delle risorse pubbliche».

Lu.Fog.