29 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'EVENTO

TODI La dolce vita, così come è stato definito uno dei momenti mondani vissuti a Roma più attraenti ed intriganti degli anni '60 del secolo scorso, attrae ancora. Lo testimonia il successo ottenuto dalla mostra di foto scattate in quegli anni dal mitico Rino Barillari, noto al mondo come The King of paparazzi. La mostra, che espone una trentina di istantanee, rigorosamente in bianco e nero, che era stata allestita nella medievale sala delle Pietre dei Palazzi comunali, ora, visto il grande successo e il gran numero di visitatori, é stata prorogata fino al 15 giugno.

Non cambia il Palazzo, sempre quello del Popolo, ma cambia la sala individuata nel nuovo spazio polivalente noto come Sala Vetrata dei Portici Comunali.

Stessi orari: 10-13/14-18, sempre ingresso gratuito. Tra le foto esposte più significative quella famosissima scattata a Peter O'Toole e Barbara Steele fuori del Cafè de Paris che costò a Barillari una ferita all'orecchio e la rottura della macchina fotografica e al focoso attore un risarcimento danni di un milione di lire.

Altra foto interessante, tra le varie esposte nella mostra, quella di Frank Sinatra che scatenò la reazione delle guardie del corpo del cantante attore. Ancora una giovane e bella Monica Vitti con Michelangelo Antonioni e un giovane Fabio Testi con Ursula Andress.

Lu.Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA