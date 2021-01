POLEMICA

TODI «La nostra città non rientra tra i comuni finanziati per la sicurezza urbana e la videosorveglianza», con questa presa d'atto Manuel Valentini, capogruppo Pd in consiglio comunale, censura l'amministrazione Ruggiano rea di non aver creduto al bando ministeriale che metteva a disposizione cospicue risorse legate alle sicurezza urbana ed alla videosorveglianza. Valentini molto critico aggiunge: «Questo nonostante i soliti, roboanti, comunicati che millantavano un assiduo e incessante lavoro su questo fronte». Va ricordato che il progetto di rafforzamento del sistema di sicurezza urbana tramite video sorveglianza era iniziato con l'amministrazione di centrosinistra già alla fine del 2016. All'epoca era previsto l'utilizzo dellafibra ottica già presente in città, nonché l'installazione di impianti panoramici e di apparecchi per la lettura delle targhe. Appare evidente che tali strumenti, posizionati nei punti sensibili della città, in collaborazione con le forze dell'ordine, sarebbero risultati un importante deterrente per gli episodi di microcriminalità e di vandalismo. E il capogruppo Pd puntualizza: «Il progetto prevedeva l'istallazione di strumenti di videosorveglianza in numerosi luoghicome la Rocca, le scuole, i parchi frazionali, i punti d'interesse storico-culturale, le entrate e le uscite che portano in città dalla E45, scelte che avrebbero permesso di monitorare e controllare le auto in entrata in città garantendo così un contrasto ai fenomeni di criminalità. Con il cambio di amministrazione si è tutto fermato».

Luigi Foglietti

