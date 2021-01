PIANETA SCUOLE

TODI Alla scuola media Cocchi-Aosta, il Covid non ferma la riformulazione dal Ptof, in particolare nelle sedi distaccate, come quella di Pantalla dove è stato possibile sviluppare un aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa. A Pantalla, infatti, grazie all'impegno congiunto del sindaco Antonino Ruggiano e della dirigenza scolastica, per l'anno scolastico in corso, sarà attivato uno spazio didattico altamente innovativo. I lavori sono già in fase molto avanzata per creare un ambiente di apprendimento ricco e motivante. Dopo aver provveduto alle opere impiantistiche, già si stanno allestendo gli arredi e la dotazione tecnologica. Nuovi Pc, un nuovo schermo touch, oltre a una stampante 3D e robot didattici. Tra le novità più importanti l'introduzione del progetto Steeam, Science, Technology, English, Engineering, Arts, Mathematics, con il potenziamento dell'insegnamento di tecnologia attraverso l'attivazione di laboratori di robotica, coding, modellazione 3D, rendering, arti plastiche con il making 3D e la stampante 3D; laboratorio di competenze linguistiche/digitali; Clic per l'insegnamento di alcune discipline in lingua inglese con docenze madrelingua; potenziamento dell'insegnamento di arte mediante l'inserimento di attività e strumenti digitali. «Nella vision della nostra scuola - sottolinea il dirigente scolastico della Cocchi-Aosta Enrico Pasero il plesso di Pantalla assume un ruolo strategico, con l'impegno per un continuo miglioramento dell'offerta formativa e come luogo di apprendimento sicuro».

Luigi Foglietti

