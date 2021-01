© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTOTODI La città erige baluardi alla povertà che in questi ultimi tempi si sta diffondendo a macchia d'olio raggiungendo classi sociali fino ad ora immuni dal problema. Molto impegnativo il lavoro dell'assessore Alessia Marta che insieme al suo team pone attenzione ad ogni singolo nucleo familiare: «Il che dice - ci ha permesso di conseguire ottimi risultati e scongiurare situazioni estreme. L'anno che ci aspetta dunque sarà tutto proiettato alla costruzione di un welfare generativo che consenta alle famiglie di avere non solo gli strumenti per andare avanti ma la capacità di creare benessere».Il team ha raggiunto più di 300 famiglie del tuderte, colpite dall'emergenza Covid, alle quali sono stati distribuiti buoni spesa per un importo di circa 210mila euro più 30mila successivamente. Inoltre sono stati stanziati 24mila euro per rimborsi tari a 90 nuclei familiari in difficoltà. Altri 85mila euro sono stati destinati ad altre 60 famiglie quale contributo per pagare gli affitti, mentre circa 13mila euro sono stati destinati al sostegno della morosità incolpevole e circa 5mila euro sono stati stanziati per una decina di famiglie in difficoltà in particolar modo per il pagamento delle utenze domestiche. E non è tutto perché sono state gestite anche 123 richieste di bonus idrico gas ed elettrico. Contributi per un importo di 22mila euro alle associazioni che organizzavano centri estivi per bambini e ragazzi sotto forma anche di formazione per la prevenzione del rischio biologico da Covid 19. «Il 2020 era partito con una precisa ed intensa programmazione, ma a causa dell'improvvisa emergenza abbiamo dovuto rimodulare definendo servizi e obiettivi - aggiunge Marta - sull'emergenza che ha determinato una fragilità di quei nuclei familiari che erano la base del nostro tessuto socio economico ma che senza reddito o con una notevole riduzione della stesso a causa della cassa integrazione rischiavano di cadere nella vera e propria povertà. Per questo abbiamo agito anche in modo preventivo».Un occhio attento anche al progetto Rete amica con una rete di soggetti, scuole, polizia postale, Unicef, Etab, per la prevenzione e il contrasto delle devianze che nascono dalla permanenza dei ragazzi e il loro modo di vivere la rete. Ma Marta guarda all'incremento delle nascite aiutando le famiglie grazie al progetto Baby box che prevede il dono a ogni nato di un kit per i primi mesi di vita del bambini.Luigi Foglietti