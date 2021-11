Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

SANITÀ

TODI L'ospedale di Pantalla non trova pace. In Regione insorge l'opposizione, che accusa la maggioranza di approvare solo dichiarazioni di principio, senza prendere impegni precisi sulle azioni da adottare per far tornare l'ospedale alla situazione pre-covid. Natura del contendere l'approvazione a maggioranza, favorevoli Pace-FDI, Pastorelli, Peppucci e Fioroni-Lega; contrari Bettarelli e Bori-Pd, della proposta di risoluzione della Terza commissione che chiede all'Esecutivo regionale l'adozione di iniziative in favore del polo ospedaliero della Media Valle del Tevere. «L'atto protesta il Pd che ha due membri in commissione - era stato rinviato dall'Aula in Commissione sanità a seguito della presentazione di alcuni emendamenti da parte dei nostri consiglieri, emendamenti che sono stati bocciati, ma che ora saranno riproposti in aula prima del voto finale».

Gli emendamenti della minoranza, Pd, M5s, Patto civico e Gruppo misto, riguardano diversi aspetti relativi alle attività dell'ospedale di Pantalla: il riavvio dei servizi ospedalieri preesistenti; una chirurgia generale attiva h24; pronto soccorso collegato h24 al servizio 118; guardia notturna in presenza chirurgica e anestesiologica, con 28 posti letto più 9 nella connessa Day Surgery multidisciplinare (che ospitava le prestazioni di ben 9 equipe); blocco operatorio di concezione avanzatissima con personale infermieristico autonomo e Struttura di Anestesia, 5 sale operatorie ultramoderne, di cui una dedicata all'urgenza ostetrica (collegate tra l'altro col maxischermo della sala congressi per 200 persone, con possibilità di seguire in diretta gli interventi chirurgici); Ostetricia e Ginecologia con sale parto e annesso servizio di neonatologia; 24 posti letto per la medicina generale; laboratorio analisi e microbiologia all'avanguardia; radiologia con macchinari di ultima generazione; gastroenterologia e endoscopia tradizionale e interventistica, in simbiosi con la chirurgia. Su questi e su altri ambiti, fra cui Ortopedia protesica, Oncologia, Cardiologia, Riabilitazione, i consiglieri di minoranza chiederanno in Aula un ulteriore impegno della Giunta rispetto al testo originario, che era già stato approvato dalla stessa Commissione all'unanimità.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA