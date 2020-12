IL CASO

TODI «Che succede alla Veralli Cortesi?», si chiedono Pd, Psi e Todi Civica. L'opposizione pone quesiti sulla gestione della Residenza protetta, contestando l'operato del consiglio di amministrazione. Curiosità iniziate al momento della gara per l'affidamento del servizio in questione, per cinque anni, con un importo, a base d'asta, di oltre otto milioni di euro. «Allora sostiene l'opposizione - gli amministratori della ex Ipab decisero di affidare il servizio per soli quattro mesi, con affidamento diretto, senza tenere nel conto le difficoltà cui sarebbe andato incontro qualsiasi aggiudicatario fosse subentrato alla precedente gestione». «Infatti i problemi sono iniziati subito spiegano con la mancata applicazione del contratto di lavoro ai dipendenti previsto dal contratto di categoria, con una decurtazione delle retribuzioni del 20/25%, poi, le dimissioni di due dei sei infermieri presenti nella struttura, non rimpiazzati immediatamente, con conseguenze sul piano della qualità dell'assistenza agli ospiti». Ma non è tutto, e proseguono: «Prima tegola un ricorso al Tar promosso da un'impresa concorrente contro l'aggiudicazione con riserva dell'appalto quinquennale; la seconda, la notizia che l'impresa aggiudicataria avrebbe comunicato al cda di Veralli un piano di esuberi del personale. Inoltre la cooperativa che gestisce la residenza protetta lamenta una perdita mensile di 25mila euro di mancata copertura dei costi e gli operatori socio sanitari hanno subito una decurtazione di orario nei turni che non permette di usufruire di quelli di riposo».

Luigi Foglietti

