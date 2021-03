5 Marzo 2021

TODI I possibili risultati positivi hanno tanti padri, tutti rifuggono, invece, dagli insuccessi. Così accade in città per la probabile creazione, quindi apertura, di un secondo punto vaccinale anti Covid che dovrebbe trovare spazio nella palestra di Ponterio. La prima a tirarci il cappello la consigliera regionale e comunale leghista Francesca Peppucci che alcuni giorni fa ha annunciato con enfasi il raggiungimento dell'atteso risultato. Ora distanziato di un paio di spanne il sindaco Antonino Ruggiano. «L'Amministrazione Comunale ha affermato - appreso dell'incomprensibile ed ingiustificabile decisione del Distretto sanitario della Media Valle del Tevere di spostare il centro vaccinale dalla struttura ospedaliera della Media Valle del Tevere al Cva di Ammeto, si è messa subito al lavoro, insieme al commissario al coronavirus D'Angelo, per cercare di venire incontro alle esigenze della popolazione della parte sud del Distretto». E il sindaco facendo seguito a quanto detto da Peppucci aggiunge, sia pure più prudentemente: «In tal senso è stata raggiunta un'intesa, di massima e da formalizzare nelle prossime ore, nella quale la Regione dell'Umbria si è detta disponibile a valutare la creazione di un secondo punto vaccinale nel nostro Comune». Poi spiega: «Da parte nostra siamo sempre disponibili alla collaborazione con gli uffici regionali, come sempre abbiamo fatto, nella certezza che soltanto con la collaborazione fra enti si possano trovare le soluzioni migliori per i cittadini. Ringraziamo la presidente Tesei e il Commissario D'Angelo».

Luigi Foglietti