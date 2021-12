Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

LA POLITICA

TODI La presentazione della coalizione a sostegno di Antonio Ruggiano, ha lasciato qualche strascico. Quello ufficiale lo lancia Saimir Zmali, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia che, preso atto dell'esclusione della lista dal gruppo, afferma: «Grave la scelta di Ruggiano di escludere il PdF che nel 2017 era stato determinante per la sua elezione. Il nostro intento rimane quello di collaborare uniti con il centrodestra. Un progetto che è cominciato già cinque anni fa quando appoggiammo con forza la sua candidatura. Ma se dallo stesso Ruggiano viene meno proprio quella chiarezza e quel rispetto reciproco che avevano posto le basi per un supporto nel 2017, come Popolo della Famiglia siamo liberi di andare per la nostra strada con una lista e un candidato sindaco autonomi». L'esclusione ha incuriosito più di un osservatore stante sia la presenza dell'assessore PdF Alessia Marta, alla presentazione della coalizione, sia l'apprezzamento espresso dallo stesso Ruggiano su di lei. Capitolo a parte, o nota di colore, la presenza al tavolo dei rappresentanti dei partiti di centro destra uniti, dei separati in casa Valeria Alessandrini Lega di Salvini, e Adriano Ruspolini ex salviniano ora transfuga e leader della sua associazione Per Todi.

Luigi Foglietti