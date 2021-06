SANITA'

TODI Il day after del Pd dopo la celebrazione dei dieci anni dall'inizio attività dell'Ospedale della Media Valle del Tevere. La cerimonia, svoltasi alla presenza degli otto sindaci della Media Valle del Tevere, mancava del convitato di pietra: la presidente Donatella Tesei, in trasferta a Roma per il 2 Giugno. Anche l'assessore Coletto ha preferito non essere presente. Il neo segretario del Pd Umberto Magni ha così stigmatizzato: «Una manifestazione convocata davanti ad un ospedale chiuso, con la delusione per quanti si attendevano una voce ufficiale per conoscere concretamente il cronoprogramma delle riaperture di reparti e servizi a Pantalla, mentre tutte le altre strutture stanno riprendendo le attività ordinarie, compreso Spoleto, altra nosocomio convertito ad uso Covid».

«Altra cosa che la dice lunga sul momento ricco di dubbi e tensioni spiega Magni l'assenza ai festeggiamenti loro dedicati degli operatori sanitari, col personale infermieristico e oss che ha disertato questa surreale cerimonia funebre a causa della mancata corresponsione, da un anno e mezzo, dell'indennità Covid».

«Lo stesso sindaco Antonino Ruggiano, come geografico padrone di casa prosegue Magni non ha detto una parola sul futuro del nostro ospedale, nulla che possa far intravedere il ritorno alla normalità di una struttura sanitaria di base a servizio di circa sessantamila abitanti, figurarsi l'auspicato potenziamento».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA